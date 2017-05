Monument voor 'vergeten' oorlogsslachtoffer uit Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 11:05 uur | update: 11:21 uur

Foto: Mondo Leone

BAARN - Theatermaker Leon Giesen wil een gedenksteen voor de joodse tandarts Arnold Loterijman, die net voor het einde van de Tweede Wereldoorlog is doodgeschoten in Baarn. Via crowdfunding moet de financiering rondkomen.



Loterijman is op 27 april 1945 vermoord door Willi Kulla, een veroordeelde SS'er die in 1959 stiekem de grens is overgestoken om een schat op te graven die hij op 4 mei 1945 in het Baarnse Bos begraven had. Maar hij kon zijn oorlogsbuit niet meer vinden omdat de drie bomen die hij bij het verstoppen als referentie had gebruikt weg waren.



Giesen ontdekte de moord op Loterijman omdat hij voor zijn theatervoorstelling onderzoek deed naar het verhaal van oorlogsmisdadiger Kulla. De Utrechtse theatermaker claimt 'iets heel wonderlijks' te hebben gevonden. "Ik ben geen sprookjesverteller. Ik kan precies vertellen hoe het zit, met film en muziek erbij."



HERDENKING

Volgens Giesen is tandarts Arnold Loterijman helemaal vergeten. Daarom pleit hij voor de gedenksteen in het Baarnse Bos. "In Baarn wist niemand dat hij is doodgeschoten. Niets in het bos herinnert nog aan hem. Ik gun iedereen een beter lot dan moederziel alleen doodgeschoten worden in een bos, en dan vergeten worden."



De voorstelling 'Het lot van Loterijman' is dinsdag 2 mei te zien in de Speeldoos in Baarn. De laatste kans is donderdag 4 mei in Het Huis Utrecht.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht