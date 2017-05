Droog en mogelijk zon: weer op Bevrijdingsdag iets beter dan Koningsdag

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 11:52 uur | update: 11:57 uur

Twee jaar geleden was het topweer op het Bevrijdingsfestival. Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het wordt tijdens de Nationale Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag droog en ongeveer 16 graden. Daarmee is het weer iets beter dan tijdens Koningsdag afgelopen donderdag.



Goed nieuws voor de festivalgangers dus. Vrijdag is er volgens WeerOnline weinig kans op regen. Terwijl dinsdag, woensdag en donderdag hier en daar nog wat buien kunnen vallen.



TRANSWIJK

Het grootste Bevrijdingsfestival in Utrecht is in Park Transwijk. Van 12.00 tot 23.00 uur komen er artiesten als Kenny B, Blaudzun en Room Eleven.



Wie Bevrijdingsdag per se in de zon wil doorbrengen, moet naar de kustprovincies gaan. In het oosten van het land is meer bewolking.



Komend weekend wordt het nog beter weer. De zon schijnt veel en het wordt 17 ŗ 18 graden.



