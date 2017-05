Provincie: 'Als we nu niet ingrijpen slibt Utrecht dicht'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 12:16 uur | update: 16:26 uur

Foto: ANP

UTRECHT/AMERSFOORT - De provincie Utrecht pleit voor een bereikbaarheidsprogramma om de ontwikkeling van Utrecht Science Park te garanderen, de binnenstedelijke groeigebieden leefbaar en bereikbaar te houden en 'de draaischijf van Nederland' in beweging te houden.



Daarmee reageert de provincie op de alarmerende uitkomst van het vierjaarlijkse onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Of de economie nu goed blijft draaien of niet, het verkeer blijft de komende decennia toenemen, zo blijkt uit het rapport. Vooral de groei van het personenvervoer in en rond grote steden zoals Utrecht stelt nieuwe kabinetten voor een grote opgave. De trend van verstedelijking zet zich tot 2040 voort.



KOOKPUNT

Utrecht staat al langer hoog op de knelpuntenlijst. Zowel voor de auto, het openbaar vervoer als de fiets kampt de regio met ernstige bereikbaarheidsproblemen. De groeiende stedelijke regio in Utrecht en Amersfoort en de aantrekkende economie zorgen dat het kookpunt wordt bereikt.



De groei van het OV-gebruik leidt in Utrecht en Amersfoort tot opgaven voor het spoorwegnetwerk naar verschillende steden binnen en buiten de randstad. De regio verwacht dan ook dat deze analyse Utrecht bovenaan zet in de toekomstige infrastructurele plannen van het kabinet.



DRAAISCHIJF

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Mobiliteit) van de provincie Utrecht noemt de problematiek rond Utrecht een nationaal probleem. "Afgelopen jaar kostte autofiles op de Nederlandse snelwegen het bedrijfsleven 1,1 miljard euro. Als draaischijf van Nederland hebben we in Utrecht niet alleen op de snelwegen en de aansluitingen op provinciale en lokale wegen een probleem. Ook voor het spoor is station Utrecht Centraal het belangrijkste knooppunt. De NMCA legt de vinger op de zere plek. Als we nu niet ingrijpen slibt Utrecht dicht."



"Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland," aldus de Utrechtse wethouder Lot Van Hooijdonk. "De sterke groei van woningen in bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone en de werkplekken op het Utrecht Science Park leiden tot knelpunten voor alle vormen van vervoer. Rijk en regio zullen samen moeten investeren in een mobiliteitssysteem dat deze groei kan verwerken en tegelijk de leefbaarheid van de stad en het vestigingsklimaat waarborgt."



