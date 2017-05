Zorgcentrum Overvecht ontruimd om mysterieuze geur

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 12:24 uur | update: 17:51 uur

UTRECHT - Een gedeelte van zorgcentrum Rosendael in Overvecht is maandag ontruimd geweest. Enkele bewoners raakten onwel vanwege een mysterieuze lucht.



Daarom moesten rond 12.00 uur zo'n veertig bewoners en medewerkers halsoverkop het pand aan de Indusdreef verlaten.



De brandweer heeft onderzoek gedaan naar de rare lucht, maar kan nog altijd niet zeggen wat er precies aan de hand was. Er werd gedacht aan een gaslek, maar dat bleek niet het geval.



ZIEKIG

Vijf ŗ zes personen voelden zich niet lekker door de lucht die in de recreatiezaal hing. Ze hadden last van misselijkheid, hoofdpijn en een 'weeÔg gevoel'. Ambulancemedewerkers hebben hen onderzocht.



Rond 14.00 uur mochten alle bewoners en medewerkers het pand weer in. Waar de vreemde lucht vandaan kwam blijft voorlopig een mysterie.



