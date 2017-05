Amersfoortse voetbalclub helpt kwetsbare mensen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 12:58 uur | update: 13:32 uur

Foto: Website Life Goals

AMERSFOORT - Mensen die moeite hebben om hun leven op de rit te krijgen, kunnen vanaf maandag terecht bij voetbalclub CJVV in Amersfoort. Met een speciaal trainingsprogramma wil de club kwetsbare mensen letterlijk in beweging brengen.



De voetbalclub gaat de deelnemers samen begeleiden met de gemeente en zorgverleners in de buurt. Om de cliŽnten goed te kunnen helpen tijdens de activiteiten van Life Goals zijn er de afgelopen maanden tien mensen opgeleid tot maatschappelijke sportcoaches. Zij krijgen tijdens hun werk ondersteuning van zorgprofessionals.



De voorbereidingen voor het zorgproject zijn drie jaar geleden al begonnen en volgens CJVV heeft iedereen er nog steeds zin in. "We ontdekten dat er veel enthousiasme in de organisatie zit. En dan gaat het vanzelf denk ik", aldus Peter Coenen, voorzitter van voetbalclub CJVV.



DOELGROEP

Jongeren, ouderen, mensen met pyschische problemen of mensen met een langdurig zorgverleden komen in aanmerking voor het trainingsprogramma. Het is de bedoeling dat ze weer onder de mensen komen en zo gestimuleerd worden om meer regelmaat te creeŽren in hun leven.



Coenen: "Er kan gewandeld worden, er kan getennist worden, er kan fitness worden gedaan. We zijn van alle markten thuis en we proberen ook verbinding te leggen met andere clubs in de regio of in de stad. Om mensen een sport te laten doen waar ze zin in hebben om het zo maar te zeggen."



Maandagavond is de aftrap van Life Goals. Alle deelnemers en organisaties komen bij elkaar om te sporten en samen te eten.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht