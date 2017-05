Huishoudens Amersfoort zonder water na lek

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 14:30 uur | update: 14:39 uur

Foto: Keistad Nieuws (Foto 1 van 2) Foto: Keistad Nieuws (Foto 2 van 2) ‹ ›

AMERSFOORT - Bij graafwerkzaamheden op de Ariaweg in Amersfoort is maandagmorgen een waterleiding geraakt. Ongeveer tien huishoudens zitten zonder stromend water.



Waterbedrijf Vitens is bezig met het dichten van het lek. Volgens een woordvoerder moet het probleem rond 16.00 uur verholpen zijn.



Het water spoot enkele tientallen meters lucht in. Toen uiteindelijk de druk eraf was, bleef het water echter stromen. Dat zorgde voor kleine overstromingen in de buurt.



Omwonenden hebben veel last van de breuk. Eťn van de bewoners vertelt dat zij het toilet amper kunnen doorspoelen.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht