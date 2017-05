Door brand getroffen veilinghuis in Amersfoort deze week weer open

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 14:51 uur | update: 15:12 uur

AMERSFOORT - Het door brand getroffen veilinghuis BVA Auctions in Amersfoort verwacht nog deze week weer operationeel te zijn. Een van de hallen van het veilinghuis werd zaterdag verwoest door een zware brand.



Het was maandagmiddag een komen en gaan van verzekeringsexperts die de schade kwamen opnemen. Ook wordt de getroffen hal beveiligd, omdat er kans is op instortingsgevaar.



De andere hallen waar ook goederen staan opgeslagen hebben veel water- en rookschade. Het is nog niet duidelijk of die nog bruikbaar zijn. De kantoren zijn tijdelijk verhuisd naar een locatie in de buurt.



BVA Auctions heeft verschillende locaties in binnen- en buitenland. De veilingen die worden georganiseerd vanuit de andere vestigingen gaan gewoon door. "Dat betekent dat slechts een beperkt deel van onze business is geraakt maar voor alle betrokken klanten en opdrachtgevers is dit uiteraard zeer vervelend", vertelt directeur Herberth Samsom.



De klanten en opdrachtgevers die betrokken zijn bij veilingen waar de brand impact op heeft gehad, zijn inmiddels geÔnventariseerd. De brand brak zaterdagmiddag rond 13.45 uur uit en was pas rond 20.00 uur onder controle.



In de hal stonden ongeveer honderd auto's en twintig scooters. Ook was een onbekend aantal autobanden aanwezig.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.



