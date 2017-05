Politie confisqueert dikke Audi bij ontmanteling hennepkwekerij Vathorst

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 15:34 uur | update: 17:13 uur

Foto: Facebook Politie Amersfoort

VATHORST - Een hennepkwekerij in de Amersfoortse wijk Vathorst is maandagmiddag opgerold. Bij de operatie is een zwarte stationwagon Audi in beslag genomen.



Politie Amersfoort deelt een foto van de vangst op Facebook.



"Aangezien misdaad niet hoort te lonen, nemen we regelmatig goederen in beslag die vermoedelijk met crimineel geld betaald zijn", aldus het korps.



