Forse schade aan fietsenstalling Baarn

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 15:54 uur | update: 16:54 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Een raadselachtige schade in Baarn maandagmiddag. Een automobilist lijkt in botsing te zijn gekomen met de fietsenstalling bij de carpoolplaats Eemweg.



Wat er precies gebeurd is, is nog onbekend bij de politie. Gezien de sporen op het gras, lijkt het om een automobilist te gaan die bij de rotonde de macht over het stuur is verloren. Het is duidelijk te zien dat de overdekking fors te lijden heeft gehad onder de aanvaring.



De fietsenstalling bevindt zich bij de A1-afrit Eembrugge.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht