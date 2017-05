Eis tegen schaarsteker bij daklozenopvang: 9 maanden plus tbs

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 16:01 uur | update: 17:13 uur

AMERSFOORT - De officier van justitie eist 9 maanden cel plus tbs tegen de man die vorig jaar in september is gearresteerd nadat hij iemand neerstak in de daklozenopvang in Amersfoort. Het incident gebeurde bij het Leger des Heils op de Sneeuwuil. De verdachte stak degene met een schaar in de nek.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel bij kennis. De verdachte was ten tijde van het incident psychotisch en had zowel verdovende middelen als alcohol gebruikt. Hij wordt gezien als sterk verminderd toerekeningsvatbaar.



Volgens de officier is het 'onverantwoord dat deze verdachte terugkeert in de maatschappij zonder behandeld te zijn', vandaar de eis tbs met dwangverpleging. "Zijn opstelling is problematisch. Hij heeft een gebrek aan inzicht in zijn ziekte, een psychotische stoornis, hij wil zich niet laten behandelen, hij wil niets doen aan zijn drugsgebruik, het recidiverisico is hoog, zijn impulscontrole is beperkt, hij wil niet samenwerken met instanties en hij is licht zwakzinnig."



VERNIELING

De man had zich na de steekpartij verschanst in zijn kamer in de opvang. De man maakte een verwarde indruk en verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Eenmaal op het politiebureau heeft de verdachte de wachtkamer vernield en plaste hij op de grond.



De verdachte was zelf niet aanwezig bij de zaak. De uitspraak is over twee weken.



