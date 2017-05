Zwanger schaap blijkt poepend schaap

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 16:18 uur | update: 16:18 uur

Niet het schaap uit het verhaal. Foto: Wikimedia Commons

LOENERSLOOT - Een agent in de gemeente Stichtse Vecht heeft een gekke middag achter de rug. Hij kreeg een melding van een schaap dat op punt van bevallen stond, maar er bleek iets heel anders aan de hand.



"De melder had gezien dat er een pootje uit de achterkant van het schaap stak", schrijft de agent op Facebook. Maar toen hij aankwam bij het weiland bij Loenersloot zag hij geen zwanger schaap.



"Ik heb mijn best gedaan, maar er stond helaas alleen een schaap in de wei welke zijn achterkant niet had afgeveegd."



De politieman had zijn latex handschoenen al aan, maar die bleken dus niet nodig. Navraag bij de boer leerde dat geen van zijn schapen zwanger is.



De voorbijganger die de politie had getipt zag de ontlasting aan voor een lammetje. De politie kon wel lachen om de verwarring. "Ondanks dat er geen bevalling gaande was, wil ik de melder toch bedanken voor zijn scherpe blik."



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht