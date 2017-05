'Geen uitbouw wegens Dafne Schippersbrug'

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 16:55 uur | update: 20:20 uur

UTRECHT - De nieuwe Dafne Schippersbrug zit een familie in de Utrechtse wijk Oog in Al dwars. De familie heeft drie kleine kinderen en wil de begane grond van hun woning graag uitbouwen met een serre. Maar volgens de afdeling Stedenbouw van de gemeente past zo'n serre niet in het straatbeeld.



Babiche Verwer wil de serre inrichten als speelplek voor de kinderen. Het gezin maakte onlangs de keus om in Utrecht te blijven wonen, in plaats van te verhuizen naar een groter huis. Maar de gemeente gooit nu roet in het eten. Volgens ambtenaren past een uitbouw niet in het straatbeeld, de serre steekt te veel uit, zegt Verwer.



DAFNE SCHIPPERSBRUG

Sinds de opening van de brug is dit deel van de stad een belangrijke openbare ruimte. En dat staat een uitbouw in de weg. Dat is tegen het zere been van Verwer: "We hebben heel veel overlast gehad door de bouw van die brug. Door een nieuwe fietsstraat voor mijn huis kan ik niet meer direct met de auto de weg op.



Ook is de situatie hierdoor een stuk onveiliger geworden voor mijn kinderen. En dan uitgerekend door die brug worden we nu gestraft met een verbod op een uitbouw."



PAARSE KROKODIL

De vrouw is dan ook boos op de gemeente. En ze vindt de VVD aan haar zijde. Volgens fractievoorzitter Dimitri Gilissen is er sprake van een Grote Paarse Krokodil, de gemeente stelt zich onredelijk op. De VVD-er maakte onlangs een rondgang door de wijk en zag dat er op diverse plekken vergelijkbare uitbouwen zijn.



De familie Verwer heeft inmiddels de aanvraag voor de serre ingetrokken, zouden ze de procedure doorzetten dan worden ze op enorme kosten gejaagd. Ze hopen nu dat de politiek de houding van de gemeente kan veranderen.



