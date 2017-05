Hoestbui buschauffeur oorzaak van Syntus-crash in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 17:13 uur | update: 17:13 uur

AMERSFOORT - Een hoestbui is de reden van het ongeluk met de Syntus-bus in Amersfoort zondagavond. De buschauffeur verloor daardoor de controle over zijn stuur en vloog uit de bocht.



Hij ramde een lantaarnpaal en een verkeerslicht. Volgens een woordvoerder van het busbedrijf is de chauffeur enorm geschrokken en heeft hij nog nooit eerder brokken gemaakt. Hij mag daarom gewoon blijven werken.



Het ongeluk gebeurde rond 20.30 op de kruising van de Laan naar Emiclaer en Het Masker. De schade was enorm, maar gelukkig raakte niemand gewond. Ook de hoestende buschauffeur niet.



