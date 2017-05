Toch flinke 'wenfile' door aanpassing A1 richting Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 17:16 uur | update: 20:49 uur

PROVINCIE UTRECHT - Verkeer op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort moet maandagmiddag duidelijk wennen aan de nieuwe situatie op knooppunt Muiderberg. Dat leidde tot een file van acht kilometer, meldde de VID.



Verkeer dat vanuit Amsterdam naar Almere wil, moet vanaf maandag op knooppunt Muiderberg links aanhouden. In de oude situatie moest het verkeer juist rechts aanhouden. In de beginperiode is deze verandering altijd wennen voor automobilisten, stelt de VID. Hierdoor wordt er meer geremd en zijn er meer verkeersbewegingen waardoor er al snel opstoppingen ontstaan.



Verkeer tussen Naarden en Bunschoten kon zich rond 17.15 uur opmaken voor 10 kilometer met een slakkengangetje. Ook in de richting van Amersfoort naar Amsterdam was een file ontstaan. Tussen knooppunt Hoevelaken en Eembrugge is sprake van 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. Gedurende de avondspits zal de file nog verder oplopen, voorspelt de VID.



In de ochtendspits was er zoals verwacht geen hinder. Het meeste verkeer is dan onderweg richting Amsterdam.



