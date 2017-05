Waterpolokampioene Leonie van der Molen geniet na

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 17:57 uur | update: 17:57 uur

Leonie van der Molen wordt feestelijk onthaald door collega's Foto:

UTRECHT - Het is letterlijk wat je noemt 'stoppen op je hoogtepunt'. De Utrechtse waterpoloŽr Leonie van der Molen zet een punt achter haar carriŤre, net na het behalen van de landstitel met UZSC afgelopen weekend.



Van der Molen kreeg maandagochtend een feestelijk onthaal van haar collega's op kantoor. De kersverse kampioene werd verrast met bloemen en taart. "Dit had ik niet zien aankomen."



De waterpolospeler besluit haar carriŤre na twintig jaar, tot grote teleurstelling van haar team. "Na het behalen van de beker vroeg de coach of ik niet toch nog een jaartje zou kunnen blijven, maar ik denk dat ze het ook wel begrijpen."



HUILEN VAN BLIJDSCHAP

Helemaal verdwijnen uit de sportwereld, doet Van der Molen niet. Ze blijft spelen op lager niveau en geeft training aan het herenteam. Verder gaat ze zich richten op haar baan als fondsenwerver.



Deze wedstrijd zal ze in ieder geval nooit vergeten. Van der Molen: "Het is misschien gÍnant om te zeggen, maar een minuut voor het eindsignaal zat ik al te huilen van blijdschap. Hier hebben we jaren naartoe gewerkt en nu hebben we eindelijk gewonnen."



