Deze zes knelpunten belemmeren het Utrechtse verkeer

UTRECHT - Vaststaan in de file, een volle bus instappen of de trein missen omdat die overvol zit. Het zou zomaar eens het toekomstbeeld kunnen zijn, als er niks aan de bereikbaarheid van Utrecht gebeurt.



Ongeacht hoe de economie het doet, Utrecht krijgt meer verkeer. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.



Volgens de provincie moet er daarom geÔnvesteerd worden om de draaischijf van Nederland draaiende te houden. Het nieuwe kabinet moet zich daar over buigen. Maar volgens de provincie Utrecht moeten de volgende zes plekken op de formatietafel liggen:



SCIENCE PARK UTRECHT

Bovenaan staat de voormalige Uithof. Want het wordt er drukker en drukker. De provincie verwacht in 2020 110.000 bezoekers per dag. En daarom moet er fors worden geÔnvesteerd in allerlei soorten vervoer. In maart nam de Utrechtse gemeenteraad daar al een motie voor aan.



RING UTRECHT

De snelwegen rond de stad Utrecht blijven een probleem. Zowel voor de regionale als landelijke bereikbaarheid. Vorig jaar waren de wegen rond Utrecht nog het drukst van heel Nederland.



STATIONS UTRECHT EN AMERSFOORT

Ondanks dat Utrecht Centraal net opgeleverd is, blijft het samen met Amersfoort een punt van aandacht. Niet alleen het vervoer per trein, maar in al het vervoer dat via het stationsgebied loopt moet geÔnvesteerd worden.



MERWEDEKANAALZONE

In Utrecht moeten in rap tempo heel veel nieuwe huizen gebouwd worden. De Merwedekanaalzone speelt daarin een belangrijke rol. Maar meer inwoners, betekent ook meer vervoer. Vooral richting het Utrecht Science Park.



RIJNBRUG

De N233 over de Rijn bij Rhenen is ook een opgave. De Rijnbrug verbindt Gelderland en Utrecht en is in slechte staat. Niemand wil de brug opknappen en daarom komen plannen voor een nieuwe brug maar niet op gang. In februari riep het CDA al dat de landelijke politiek zich moet buigen over de Rijnbrug.



LOENERSLOOTSEBRUG

Een echte bottleneck vormt deze brug over de N201. Het verkeer van Amsterdam naar Vinkeveen staat er 's avonds vaak vast. De tweebaansweg moet over ťťn baan het water oversteken. In de gemeenteraad staat het onderwerp al langer op de agenda.





