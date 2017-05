Auto uitgebrand na heftig ongeluk Loenen aan de Vecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 19:40 uur | update: 19:51 uur

LOENEN AAN DE VECHT - De bestuurder van een Peugeot kan spreken van een engeltje op haar schouder. De vrouw raakte maandagavond met haar auto in de berm langs de N402 bij Loenen aan de Vecht.



De vrouw verloor de macht over het stuur, kwam op de andere rijbaan terecht, ramde een auto en kwam tegen een boom tot stilstand. De auto vloog daarna direct in brand.



Via het raam is de vrouw uit de auto gekomen, waarna zij haar auto in vlammen op zag gaan. De brandweer was snel ter plekke en heeft de vlammenzee weten te blussen. Ambulancemedewerkers hebben zich ontfermd over de vrouw.



BESCHADIGD

De bestuurder van een tegemoet komende auto raakte niet gewond. Zijn auto is wel zwaar beschadigd en ook de motorrijder die daarachter reed kan spreken van geluk. Hij kreeg de autobrand van de Peugeot tegen zijn been, maar kon op de weg blijven.



De N402 tussen Loenen aan de Vecht en Breukelen is wegens het ongeluk afgesloten geweest.







