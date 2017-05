Amerongse stichting Buurtgezinnen.nl in de prijzen voor 'Appeltje van Oranje'

Door de nieuwsredactie · geplaatst: maandag 1 mei 2017, 20:29 uur | update: 20:47 uur

Stichting Buurtgezinnen.nl was al blij met de nominatie in januari Foto: Stichting Buurtgezinnen.nl

AMERONGEN - De Amerongse Stichting Buurtgezinnen.nl heeft maandagavond te horen gekregen dat ze één van de 'Appeltje van Oranje'-winnaars van het Oranje Fonds zijn. De prestigieuze prijs wordt op donderdag 18 mei door Koning Willem-Alexander uitgereikt.



Buurtgezinnen.nl koppelt gezinnen die het moeilijk hebben aan een gezin uit de buurt, dat hen vervolgens voor langere tijd ondersteunt. De stichting is begonnen in Amerongen, maar opereert inmiddels ook buiten de provinciegrenzen.



De organisatie laat op Facebook weten 'totaal verrast' te zijn door het bezoek van Ronald van der Giessen, directeur van het Oranje Fonds. De IJsselsteinse coördinator Margret van Paassen werd overvallen met een oranjeboeket en het heuglijke nieuws.



ERKENNING

"Wij zijn ontzettend blij met deze blijk van erkenning en waardering voor ons werk en voor de 300 gezinnen in 15 gemeentes die elkaar gevonden hebben en elkaar helpen. Dank ook aan alle mensen die Buurtgezinnen een warm hart toedragen en dank aan ieder die in december op ons gestemd heeft", aldus Buurtgezinnen.nl.



De Appeltjes van Oranje zijn jaarlijkse prijzen van het Oranje Fonds voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden en een inspiratie zijn voor anderen. Het thema van dit jaar is 'Krachtige Kinderen'. Organisaties die zich inzetten voor het versterken van kinderen, maakten dit jaar kans op de prijzen.



HENGELO EN AMSTERDAM

De andere twee 'Appeltjes van Oranje' waren voor de stichting Ervaringsmaatjes van SIZ Twente uit Hengelo en Stichting Weekend Academie uit Amsterdam.



De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan. Dit jaar worden de Appeltjes van Oranje voor de 15e keer uitgereikt.



Op 18 mei worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt door Koning Willem-Alexander op Paleis Noordeinde.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht