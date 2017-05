Tankwagen veroorzaakt hevige stankoverlast Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: maandag 1 mei 2017, 21:40 uur | update: dinsdag 2 mei 2017, 00:52 uur

VIANEN - De brandweer heeft maandagavond een NL-Alert verstuurd vanwege de hevige stankoverlast in en rondom Vianen. Urenlang moesten bewoners de ramen en deuren van hun huizen gesloten houden.



Na een lange tijd van onduidelijkheid bleek er een ontsluitingsklep van een tankwagen op een bedrijventerrein aan de Lekdijk los te zitten. De lucht van bitumen die hierdoor vrijkwam rook naar asfalteringswerkzaamheden, maar was niet schadelijk voor de gezondheid.



Sinds 20:00 werden de hulpdiensten platgebeld over de penetrante lucht die ook in onder andere Nieuwegein, IJsselstein en Culemborg te ruiken viel. Rond middernacht nam de stankoverlast af.



De brandweer adviseert mensen die alsnog gezondheidsklachten hebben zich te melden bij de huisarts. Ook geeft de hulpdienst de tip mee het huis goed te ventileren.



