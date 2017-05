Vrachtwagen knalt op wegafzetting A27

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 06:05 uur | update: 06:31 uur

NIEUWEGEIN - Een vrachtwagen is vannacht op een wegafzetting gereden op de A27 bij Nieuwegein. Mogelijk was de chauffeur in slaap gevallen.



Vanwege werkzaamheden waren twee rijstroken van de snelweg afgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen merkte dat niet op en ramde een pijlwagen. De vrachtwagen en de pijlwagen raakten flink beschadigd en zijn afgevoerd. De bestuurder van de vrachtwagen raakte niet gewond.



Door het ongeluk was de A27 ruim twee uur afgesloten. Nadat een veegwagen al het glas en de brokstukken had opgeruimd, kon de snelweg weer worden vrijgegeven.



