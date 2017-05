Frisse lucht is terug in Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 07:51 uur | update: 08:48 uur

VIANEN - De stank die gisteravond te ruiken was in Vianen is weg. Inwoners van het stadje kunnen hun ramen en deuren weer open doen.



Bij de telefooncentrale van de brandweer stond de telefoon gisteravond roodgloeiend. Uit Vianen, maar ook uit plaatsen eromheen, kwamen meldingen van een sterke lucht, die rook alsof er geasfalteerd werd.



BITUMEN

Die meldingen bleken niet zo gek. Op het terrein van het bedrijf Gebroeders Van der Lee aan de Lekdijk stond, bleek een probleem te zijn ontstaan in een van de tankwagens.



In die wagen zaten bitumen, dat gebruikt wordt bij het asfalteren van wegen. Door een defecte ontsluitingsklep werkte de wagen niet meer naar behoren. Het gevolg was een penetrante lucht in de gemeente.



NL-ALERT

De brandweer stuurde een NL-Alert uit. Iedereen moest ramen en deuren dichtdoen. Die melding werd vlak voor middernacht weer ingetrokken.



Hoewel er geen gevaar is voor de volksgezondheid, adviseert de brandweer mensen die alsnog gezondheidsklachten hebben zich te melden bij de huisarts. Ook geeft de hulpdienst de tip mee het huis goed te ventileren.



