Opnieuw meer verkeersdoden in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 07:12 uur | update: 10:53 uur

Foto: Koen Laureij

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal verkeersdoden in Utrecht is opnieuw gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.



In 2016 kwamen in Utrecht 44 mensen om het leven in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan het jaar ervoor, een stijging van 22 procent. Alleen Overijssel liet een sterkere stijging zien. Daar nam het aantal verkeersdoden met 44 procent toe.



SPITS

Ook landelijk steeg het aantal verkeersdoden. Vorig jaar kwamen 629 mensen om het leven in het verkeer, het jaar ervoor waren dat er 621. Onder automobilisten van 18 tot 25 jaar en bestuurders van 75 jaar of ouder vielen naar verhouding de meeste doden. Vooral tijdens de spits gebeuren veel ongelukken. De meeste automobilisten komen om tussen 07.00 en 09.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur.



Een derde van het totale aantal verkeersslachtoffers viel de afgelopen vijf jaar in Noord-Brabant en Gelderland. Dat beeld verandert als rekening wordt gehouden met aantal autokilometers per provincie gereden wordt. Dan hebben Drenthe en Zeeland naar verhouding de meeste verkeersdoden, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de minste.



ZORGEN

Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone als de grootste boosdoeners van de stijging. De organisatie pleit voor meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden.



"Als dat niet wordt gedaan, blijft die trend met meer verkeersdoden zich gewoon voortzetten", zegt Josť de Jong van VVN.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht