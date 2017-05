Spakenburg zet Kees Tol uit de selectie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 09:09 uur | update: 11:22 uur

Foto: Geert Lommers

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Spakenburg heeft Kees 'Pier' Tol uit de selectie gezet. De voormalige topscorer kreeg dat maandag na de training te horen. Tol geeft aan dat hij volgens trainer Joop Gall een negatieve houding heeft die uitstraalt op de rest van de spelersgroep. Hij moet de rest van het seizoen met het tweede mee trainen.



"Maar ik ben en zeg al vier seizoenen precies hetzelfde", zegt de spits, die dit seizoen pas vier keer scoorde. "Ik vind dat ik niets verkeerd heb gedaan." Tol verwacht niet dat de maatregel gevolgen heeft voor zijn toekomst bij de club. "Mijn contract loopt door, dus ik ben er volgend jaar ook nog."



GALL

Trainer Joop Gall heeft een iets andere lezing. "Ik stel vast dat Kees op dit moment geen plezier haalt uit spelen en trainen met het eerste. Hopelijk krijgt hij dat terug bij het tweede. Dat zou goed zijn voor hem en Spakenburg." Gall bestrijdt dat hij de maatregel heeft genomen om de selectie op scherp te zetten voor de laatste twee competitieduels, waarin Spakenburg degradatie moet zien af te wenden. "Dit is een besluit op grond van argumenten. In het gevecht tegen degradatie heb ik scherpe mensen nodig. En Kees is dat op dit moment niet."



DEGRADATIEZORGEN

Het is sowieso onrustig bij Spakenburg. Afgelopen zaterdag verloor het met 2-1 van Kozakken Boys, waardoor rechtstreekse handhaving in de 2e divisie vrijwel onmogelijk is geworden. Om niet te degraderen moeten de Blauwen hopen dat ze zich nog plaatsen voor de play-offs om promotie-degradatie.



VAN DEN MEIRACKER

Spakenburg zette eerder dit seizoen ook spits Danny van den Meiracker terug naar het tweede elftal. Hij vertrok vervolgens naar FC Lienden en is nu tweede op de topscorerslijst van de tweede divisie. De topscorerslijst van de derde divisie zaterdag wordt aangevoerd door drie spelers die ooit door Spakenburg werden aangetrokken, maar bij nader inzien niet goed genoeg werden bevonden.









-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht