Weer problemen met klok Domtoren, oorzaak nog onbekend

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 15:14 uur | update: 15:14 uur

Foto: RTV Utrecht / Marco Geijtenbeek

UTRECHT - De klok op de Utrechtse Domtoren liep dinsdag opnieuw niet goed. Vanochtend stonden de wijzers op half 5, terwijl het al veel later was.



De gemeente heeft de boel inmiddels hersteld, maar was er precies mis was is nog onbekend.



De afgelopen jaren stond de klok wel vaker stil als gevolg van slijtages en stroomstoringen.



