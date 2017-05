Topdrukte bij bloedbanken in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 09:47 uur | update: 12:13 uur

UTRECHT - Steeds meer donoren melden zich aan bij Sanquin, de bloedbank in Utrecht. Vooral studenten doen het vaker.



In het eerste kwartaal van dit jaar meldden 661 nieuwe bloeddonoren zich aan bij de Utrechtse bloedbank. Als het zo doorgaat, eindigt Sanquin in 2017 met ruim 2600 nieuwe donoren, tegenover 2160 vorig jaar.



Ook op andere plekken in Nederland stijgt het aantal bloeddonoren. Sanquin-woordvoerder Shanna Tan is blij met die ontwikkeling. "We hebben nog lang niet genoeg. We willen zo veel mogelijk donoren hebben."



CAMPAGNE

De toename komt waarschijnlijk door de vele campagnes die zijn gevoerd, ook voor stamceldonorschap. Dat is weer een andere manier van doneren, maar het leidt mogelijk ook tot meer aanmeldingen bij Sanquin.



BELONING

Mensen die bloed doneren krijgen daar geen geld voor. Wel krijgen ze cadeautjes bij een X-aantal geslaagde donaties, zoals een bidon, een opvouwbare boodschappentas of een paraplu.



In Groningen is de wachttijd voor bloeddonoren momenteel vijf weken. In Utrecht slechts twee weken. "Wel netjes", zegt Tan.



Sanquin heeft twee locaties in de stad Utrecht. Eťn op de Uithof en ťťn in Leidsche Rijn.



