In deze natuurplassen kan je komende zomer veilig zwemmen

dinsdag 2 mei 2017

Zwemmen in het Henschotermeer: hartstikke veilig. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Je moet er waarschijnlijk nog niet aan denken: maar als de temperatuur stijgt is zwemmen in natuurwater hartstikke populair. Dus heeft de provincie een lijst gemaakt van plassen die daarvoor geschikt zijn.



Op de lijst staan bekende plassen zoals Down Under (Nieuwegein), het Henschotermeer (Woudenberg), de Haarrijnseplas (Vleuten), De Meent (Breukelen) en Cattenbroek (Woerden).



De in totaal 27 zwemlocaties worden gecontroleerd op hygiŽne en veiligheid. Zwemmers kunnen er dus veilig in, benadrukt de provincie.



Zwemmen in plassen die niet op de lijst staan brengt risico's met zich mee. Zo kan er blauwalg zijn of kunnen mensen ziektes oplopen door ongedierte en vogelpoep.



VOLLEDIGE LIJST

Zwemlust - Nieuwersluis

De Meent - Breukelen

Grote Maarsseveense plas zwembad - Maarssen

Maarsseveense plas zuidhoek - Maarssen

De Wilgenplas - Maarssen

Rietplas - Houten

De Kikker - Groenekan

Strijkviertel - Utrecht

Voorveldse Polder - Utrecht

Haarrijnse plas - Utrecht

Down Under - Nieuwegein

Plas Cattenbroek - Woerden

Henschotermeer noordzijde - Woudenberg

Henschotermeer zuidzijde - Woudenberg

Everstein - Vianen

Middelwaard - Vianen

Gravenbol - Wijk bij Duurstede

Tull en 't Waal Oost - Houten

Tull en 't Waal West - Houten

Honswijkerplas - Houten

't Kleine Zeetje - Bunschoten

Vinkeveense plassen, eiland 1

Vinkeveense plassen, eiland 2

Vinkeveense plassen, eiland 3

Vinkeveense plassen, eiland 4

Vinkeveense plassen, eiland 5

Vinkeveense plassen, eiland 8



