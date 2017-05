Bizarre beelden: drugsdealer klampt zich vast aan wegrijdende auto

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 10:43 uur | update: 15:50 uur

WOERDEN - Er zijn spectaculaire beelden opgedoken van de aanhouding van een vermoedelijke drugsdealer in Woerden. De man probeert te vluchten voor agenten en wordt meegesleurd door een rijdende auto.



Terwijl de politie hem op de hielen zit, probeert hij in te stappen bij een wegrijdende auto. Dat mislukt en hij blijft tientallen meters aan de wagen hangen.



Als de auto optrekt, laat hij los en vlucht hij te voet verder. Een paar meter verderop heeft de politie hem te pakken. De bizarre aanhouding is gefilmd door een omstander.



De aanhouding was afgelopen vrijdag op de Rembrandtlaan. De verdachte is een 25-jarige man. Hij is eerder met de politie in contact gekomen omdat hij drugs op zak had.



De beelden zijn op Dumpert gezet en daar inmiddels ruim 300.000 keer bekeken.



