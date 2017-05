Pacemaker makkelijker geplaatst met 3D-techniek UMC Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 11:13 uur | update: 12:39 uur

Foto: UMC Utrecht

UTRECHT - Artsen van het UMC Utrecht hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om een pacemaker te plaatsen. De ingreep wordt daardoor goedkoper, terwijl het resultaat voor de patiŽnt volgens het ziekenhuis beter is.



Cardiologen gebruiken tijdens de ingreep 3D-kleurenbeelden. Zo kunnen ze beter zien waar ze de draden van een pacemaker moeten plaatsen.



STROOMSTOOTJES

Een pacemaker geeft stroomstootjes om het hart in het juiste ritme te houden. Als de draden van het apparaat niet op de juiste plek zitten, werkt de pacemaker ook niet goed.



Met name de linkerhartkamer is voor artsen moeilijk te bereiken. Op dit moment wordt de stimulatiedraad bij de linkerhartkamer in 30 tot 45 procent van de gevallen niet goed geplaatst, waardoor patiŽnten minder of helemaal geen baat hebben bij de ingreep.



SUCCESVOL

Sinds eind 2016 werkt het UMC aan de nieuwe methode met 3D-beelden. Volgens het ziekenhuis hebben vijf patiŽnten de afgelopen weken op deze manier succesvol een pacemaker gekregen.



Cardioloog Mathias Meine van het UMC: "Nu we de verschillende gebieden van het hart optimaal in beeld kunnen brengen, zal door een nauwkeuriger plaatsing van de stimulatiedraden bij meer patiŽnten de pacemaker in ťťn keer goed werken".



Volgens de Hartstichting krijgen in Nederland elk jaar meer dan 25.000 mensen de diagnose hartfalen. Jaarlijks sterven er bijna 7.000 patiŽnten aan de gevolgen van deze aandoening. Ongeveer 35 procent van de patiŽnten komt in aanmerking voor een pacemaker.



