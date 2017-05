Dronken man loopt met barbecue in kruiwagen door De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 11:06 uur | update: 11:06 uur

Wie herkent deze spullen? Foto: Politie Vleuten-De Meern

DE MEERN - Een heel bijzonder tafereel in De Meern vannacht: een dronken man liep met een barbecue in een kruiwagen door het dorp.



Ook had hij een handdoek om zijn hoofd. De verwarde man is inmiddels van straat geplukt.



De politie is op zoek naar de eigenaar van de spullen. Mensen die de kruiwagen of de barbecue herkennen kunnen contact opnemen met 0900-8844.



