Wielrenner ernstig gewond door val bij Vinkeveen

VINKEVEEN - Een wielrenner is vanmorgen ernstig gewond geraakt bij een val in Vinkeveen.



De man fieste in een grote groep wielrenners op de Baambrugse Zuwe en zag een paaltje over het hoofd. De renners voor hem wisten het obstakel te ontwijken, maar de man was te laat en kwam lelijk ten val. Hij raakte gewond aan zijn hoofd.



Een traumahelikopter werd opgeroepen maar bleek niet nodig. De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Enkele wielrenners die achter de man fietsten kwamen ook ten val. Zij raakten niet gewond.



