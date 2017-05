Tv-kijkers herkennen overvaller tankstation Vianen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 11:45 uur | update: 13:00 uur

Foto: Koen Laureij

VIANEN - De politie is erin geslaagd de identiteit te achterhalen van de man die een tankstation in Vianen probeerde te overvallen en een medewerker bedreigde met een vuurwapen.



Meerdere kijkers van Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht, herkenden een 21-jarige man uit Zederik. Hij is nog niet opgepakt, maar de recherche hoopt dat op korte termijn te doen.



De man kwam op 26 maart het Total-tankstation aan de Prins Bernhardstraat binnenlopen toen de medewerkster achter de kassa bezig was met bijvullen van de sigaretten.



De overvaller richtte het vuurwapen op haar en schreeuwde dat hij geld wilde. De vrouw schrok, maar besefte al snel dat er kogelwerend glas voor haar zat. Dus drukte ze op de alarmknop en belde ze 1-1-2.



De dader vluchtte en kon niet meer worden gepakt. Nu is hij alsnog het haasje.



