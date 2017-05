Rubberboot Missie Utrecht gaat niet door: te veel animo

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 12:07 uur | update: 14:45 uur

Foto: Arjan van Eijk

UTRECHT - Voor het eerst in vijf jaar gaat de Rubberboot Missie door de Utrechtse grachten niet door. De organisatie kan het groeiende aantal deelnemers niet meer aan.



Bij de vorige editie in augustus deden zo'n negenhonderd boten mee. Zo veel "dat we in de huidige vorm niet verder kunnen", zegt organisator Gjalt Rameijer.



EDITIE 2018

"We hebben daarom na heel veel wikken en wegen besloten om dit jaar even over te slaan. Zo kunnen we ruim de tijd te nemen voor de organisatie van een geweldige nieuwe editie in 2018."



EISEN VEILIGHEID

De organisatie bestaat uit vrijwilligers en het is niet makkelijk om aan alle veiligheidseisen te voldoen. "Er worden hoge eisen gesteld en we hebben te maken met heel veel verschillende instanties en belangen."



Bij de Rubberboot Missie kunnen deelnemers met hun eigen boot door de Utrechtse wateren varen. Dat leidt altijd tot een gezellige chaos. Vorig jaar was de start voor het eerst in het Griftpark.



