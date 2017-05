Statenjacht 'De Utrecht' vaart weer uit

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 11:55 uur | update: 13:21 uur

Statenjacht 'De Utrecht' op het Amsterdam Rijnkanaal, bij de Dafne Schippersbrug Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Statenjacht 'De Utrecht' heeft de provincie weer verlaten. Vanmorgen voer het schip over het Amsterdam Rijnkanaal richting Loosdrecht. Daarna gaat de tocht via Muiden naar Volendam, waar het schip in het zomerseizoen altijd ligt.



Het Statenjacht wordt sinds 2003 gebruikt voor de promotie van de provincie. In de winter ligt het schip in VOC-stijl bij Utrechtse Veilinghaven. In het vaarseizoen is De Utrecht te huur voor zeiltochtjes op het IJsselmeer.



Statenjachten werden vroeger gebruikt voor het vervoer van vooraanstaande personen. In een tijd dat reizen over land nog niet zo aangenaam was, waren de rijkversierde schepen een comfortabel vervoermiddel.



