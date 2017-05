Opnieuw vissen uitgezet in Brouwersgracht Veenendaal

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 15:09 uur | update: 15:11 uur

VEENENDAAL - Er worden opnieuw vissen uitgezet in de Brouwersgracht in Veenendaal. Vanaf woensdag zwemmen honderd extra goudwindes door het water.



Twee weken geleden moesten er nog tientallen illegale goudvissen uitgehaald worden. Een omwonende had ze uitgezet in de gracht omdat het hem een leuk idee leek, maar natuurorganisaties maakten bezwaar.



De vissen zouden niet thuishoren in open water en inheemse vissoorten bedreigen. De circa tweehonderd goudwindes die tegelijk met de goudvissen waren uitgezet mochten wel blijven.



Met een net in de hand haalde omwonende Hans van Manen alle goudvissen handmatig uit het water. Met de kleine vergoeding die hij daar voor kreeg heeft Van Manen nu extra goudwindes gekocht.



