Tienermeisjes voor de rechter om gruwelijke mishandeling bij Utrecht CS

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 14:41 uur | update: 14:57 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Twee meisjes van 15 en 17 jaar oud stonden dinsdag voor de rechter omdat ze een meisje van 14 op verschrikkelijke wijze zouden hebben vernederd vlakbij Utrecht Centraal.



Het kind werd bedreigd en gestoken met een mes. Bovendien moest ze zichzelf uitkleden en naakt laten fotograferen terwijl ze tot borsthoogte in ijskoud water stond. Dat schrijft het AD.



De verdachten zagen hun slachtoffer in januari op het station. "Jij gaat met ons meelopen anders steek ik je dood", zei ťťn van hen tegen haar. De drie waren bekenden van elkaar.



RABOTOREN

Vervolgens gingen ze met z'n drieŽn naar de Jaarbeurszijde in de buurt van de Rabotoren. Daar vond de schokkende vernedering plaats.



De actie is mogelijk gefilmd door ťťn van de daders. Het slachtoffer kreeg gruwelijke verwensingen naar haar hoofd, zoals 'kankerhoer'. Ook werden haar spullen (tas met portemonnee) gestolen.



Eťn van de verdachten heeft volgens de krant in een jeugdinstelling in Zeist gezeten. Het slachtoffer komt uit de omgeving van Utrecht.



11 juni gaat de rechtszaak tegen de twee tienermeisjes verder.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht