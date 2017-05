Schilderij doodgeschoten verzetstrijder te zien in Kamp Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 14:50 uur | update: 14:57 uur

Foto: RTV Utrecht / Robert Jan Booij

AMERSFOOORT - In Kamp Amersfoort is deze week het schilderij van verzetstrijder John Dons te zien. Hij schilderde het in 1942 tijdens zijn gevangenschap, een dag voordat hij zou worden gefusilleerd.



"John Dons kreeg 's avonds te horen dat hij samen met acht anderen op hele korte termijn gefusilleerd zou worden worden", vertelt Edie Brouwer, gids in Kamp Amersfoort. "In alle wanhoop, angst en verdriet ging hij terug naar zijn passie. En hij vroeg aan een kampbewaarder of hij zijn schildersspullen mocht om te proberen zijn verdriet te beteugelen."



VREDIG TAFEREEL

Op het schilderij zijn bloembollenvelden in lentekleuren, een stille sloot en een rustieke boerderij te zien. Brouwer: "Ik denk dat het de droom was. De droom van, dit zie ik nooit meer. Een vredig tafereel van Nederland, zoals het bij hem in herinnering blijft en zoals hij hoopte dat het weer zou worden."



De bewaker die de schildersspullen gaf kreeg het schilderij nadat Dons doodgeschoten was. "Hij heeft het ook thuis opgehangen. Naar verluidt heeft hij het schilderij gekregen voor de menselijkheid die hij toonde. Hij heeft zeker aan de verschrikkingen meegewerkt, maar heeft wel geprobeerd de menselijke maat terug te brengen."



