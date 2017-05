Boze boeren knallen vuurwerk af tijdens protest in Eemnes

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 15:01 uur | update: 15:02 uur

EEMNES - Boeren in Eemnes hebben geprotesteerd tegen de gemeente. Ze zien niets in het plan om landbouwverkeer te weren op de Laarderweg.



Daarom reden de boeren dinsdagmiddag met 21 tractoren heel langzaam over die weg. Ook staken ze knalvuurwerk af.



De actie duurde zo'n veertig minuten. Andere weggebruikers liepen er forse vertraging door op.



In Eemnes wordt al zo'n tien jaar over het onderwerp gesproken, tot frustratie van de boeren die graag op de Laarderweg willen blijven rijden.



