Bestuurslid speeltuinorganisatie verduisterde 56.000 euro

UTRECHT - Een bestuurslid van een Utrechtse speeltuinorganisatie heeft 56.000 euro verduisterd. Het bestuur heeft aangifte gedaan en probeert het bedrag weer terug te krijgen.



Het gaat om Buurttuin de Zandloper, een stichting van bewoners die samen een speeltuin aan de Waalstraat runnen. Ze openen en sluiten de speeltuin zelf en organiseren er evenementen.



SUBSIDIE

De stichting krijgt subsidie van de gemeente. Door de verduistering is er een achterstand ontstaan in de uitbetaling van lonen, laat de gemeente weten.



De bestuurder heeft bekend het geld te hebben verduisterd en is geroyeerd. De rest van het bestuur, vrijwilligers en medewerkers hebben gezegd dat zij door willen gaan met de speeltuin.



VERTROUWEN

"Wij hebben op basis van de gesprekken en door het adequaat reageren door het stichtingsbestuur voldoende vertrouwen in het bestuur om de subsidierelatie in stand te houden", aldus verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt.



De gemeente gaat vanaf nu elk kwartaal een gesprek met het bestuur houden.



