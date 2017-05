Inbraak Aziatisch restaurant LE:EN uit Utrecht in Opsporing Verzocht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 15:47 uur | update: 15:47 uur

Foto: Bewakingsbeelden politie

UTRECHT - Opsporing Verzocht gaat aandacht besteden aan de inbraak bij het Utrechtse restaurant LE:EN. Daar werd in oktober voor duizenden euro's gestolen tijdens een nachtelijke inbraak.



Beelden van de inbraak werden al getoond in Bureau Hengeveld, het opsporingsprogramma van RTV Utrecht. Maar de gouden tip is nog niet binnengekomen.



De verdachte is redelijk goed in beeld. Daarom waagt de politie dinsdagavond via Opsporing Verzocht een nieuwe poging.



Het Aziatische restaurant LE:EN zit aan de Heuveloord, aan de andere kant van het water bij de Jutfaseweg.



