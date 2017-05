OM: cel voor steekpartij met kapotte fles in daklozenopvang

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 16:11 uur | update: 16:22 uur

Het slachtoffer werd gestoken met een kapotte fles. Foto: ANP

AMERSFOORT - De man die verantwoordelijk is voor de steekpartij in de daklozenopvang in Amersfoort, moet als het aan het OM ligt twee jaar de cel in waarvan een halfjaar voorwaardelijk.



De 33-jarige Amersfoorter stak een medebewoner in zijn achterhoofd met een kapotte fles. Aanleiding was een ruzie om een klein geldbedrag dat de dader tegoed zou hebben.



Een man die de ruzie probeerde te sussen zou ook klappen hebben gehad van de verdachte.



De aanklager acht poging tot doodslag bewezen. Over twee weken doet de rechter uitspraak in de zaak.



ANDER INCIDENT

Het gaat wel vaker mis in de Amersfoortse daklozenopvang. Maandag eiste de officier van justitie negen maanden cel tegen een man die iemand met een schaar in zijn nek stak. Dat gebeurde bij het Leger des Heils op de Sneeuwuil.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht