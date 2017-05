Patholoog verhoord in zaak Michael de Boe

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 17:17 uur | update: 19:08 uur

Foto: Facebook Michael de Boe

AMERSFOOORT - De patholoog die het lichaam van Michael de Boe onderzocht heeft zal verhoord worden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat heeft de rechtbank besloten tijdens een tussentijdse zitting.



De precieze verwondingen zijn essentieel in de zaak. Grote vraag is of Michael zichzelf dodelijk heeft verwond of dat de verdachte hem heeft neergestoken tijdens een handgemeen.



De Boe overleed bij een steekpartij na afloop van een familiefeest van zijn oma op de partyboot aan de Kleine Koppel. Eenmaal buiten ontstond ruzie en een oom van Michael zou hem neer hebben gestoken. B. wordt verdacht van doodslag.



AAN ARM TROK

De oom beweert echter dat Michael hem aan zijn arm trok en daarmee het mes zelf in zijn lichaam stak. De verdachte zou altijd een mes bij zich hebben dragen vanwege zijn werk. Hij zou het mes hebben gepakt vanwege de dreigende situatie.



De advocaat van de verdachte heeft er vertrouwen in dat het verhaal van zijn cliŽnt hard te maken is. Een verhoor van de patholoog tijdens de inhoudelijke behandeling, zoals de rechtbank wil, juicht hij dan ook toe.



MEISJE

Tijdens de zitting werd ook gesproken over het verhoor van een jong meisje die van dichtbij getuige was van het steekincident. Volgens de advocaat zou haar verhaal de positie van de verdachte sterker maken.



Toch wil de advocaat vanwege haar kwetsbare positie dat ze alleen verhoord wordt als dat absoluut noodzakelijk is. Ook een uitgebreide reconstructie van het incident vindt de advocaat niet nodig. De rechtbank gaat daarin mee.



Op 14 juni is de inhoudelijke behandeling van de zaak.



