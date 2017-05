Vianen in greep van stank: "Ze hadden bloemen of bier moeten uitdelen"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 19:08 uur | update: 21:44 uur

Foto: RTV Utrecht

VIANEN - Controleurs deden vandaag uitgebreid onderzoek bij het bedrijf Gebroeders Van der Lee aan de Lekdijk in Vianen. Daar ontstond maandagavond plotseling enorme stankoverlast, waardoor bewoners van het stadje misselijk werden.



De oorzaak bleef lang onduidelijk, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een tankwagen. De druk in de tank liep te hoog op en een medewerker besloot handmatig de tank te ontluchten. Hierdoor verdween langzaam de frisse lucht.



NIET ZELF GEMELD

Gebroeders van der Lee geeft vooralsnog geen antwoorden op vragen die RTV Utrecht stelt. De brandweer zegt dat het bedrijf de stank niet zelf heeft gemeld.



Bewoners hebben ook niets van Gebroeders Van der Lee gehoord. "Ze hadden in de straat bloemen moeten uitdelen", stelt omwonende Jur Schouten. "Of een kistje Heineken. Dan hadden we toch nog wat gehad."



OMGEVINGSDIENST

De gemeente heeft de Omgevingsdienst op het bedrijf afgestuurd. "Er wordt nu gewoon breed geïnspecteerd op eigenlijk alles wat daar gebeurt. En zeker met die vrachtwagens", aldus wethouder Frank Meurs.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht