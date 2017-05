Motorrijder gewond bij aanrijding in Houten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 17:45 uur | update: 21:36 uur

HOUTEN - Een motorrijder is dinsdag rond 17.30 uur gewond geraakt bij een ongeluk in Houten. Hij kwam op de Rondweg ter hoogte van de wijk Het Meer in botsing met een auto.



Omstanders hebben de man meteen na de aanrijding geholpen. Hij was bij kennis en is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De automobilist kwam met de schrik vrij.



De motor van het slachtoffer is zwaar beschadigd geraakt en stond na het ongeluk nog half op de motorkap van de auto. De weg is afgesloten, waardoor er 2,5 uur lang file stond.



De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.



