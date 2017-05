Utrechts kunstwerk op vrachtwagen naar Amsterdam

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 19:47 uur | update: 19:48 uur

Foto: RTV Utrecht / Jordi de Jong

LEIDSCHE RIJN - Het veertien ton wegende betonnen beeld van Utrechts kunstenaar Ruud Kuijer is vandaag op een dieplader gezet. Woensdag vertrekt het kunstwerk naar Amsterdam, waar het vertoont wordt op Nederlands grootste beeldententoonstelling.



Kuijer is vanaf december met het beeld bezig geweest. Kunsthistoricus Rudi Fuchs organiseert de tentoonstelling ARTZUID en belde de Utrechter op. "Fuchs kwam kijken op Lage Weide en heeft nog vier beelden geselecteerd. Dat is natuurlijk heel bijzonder", vertelt Kuijer trots.



MINIMALISME

De Amsterdamse tentoonstelling staat in het teken van 100 jaar De Stijl. Het thema rond minimalisme en Utrechtse kunstenaars als Mondriaan en Rietveld past perfect bij Kuijer. "Streven naar de kern zit ook in deze beelden. Dat speelt een rode lijn door mijn werk, al dertig jaar."



Beton is ook erg belangrijk voor Kuijers werk. De Utrechtse beeldhouwer is vooral bekend van de zevendelige betonnen Waterwerken aan het Amsterdam Rijnkanaal. De beelden voor ARTZUID zijn ook weer van het massieve materiaal gemaakt. "Anders staat er niets en blaas je het weg."



SEPTEMBER

Het acht meter hoge kunstwerk wordt morgen naar Amsterdam vervoerd. Het beeld is van 19 mei tot en met 17 september bij ARTZUID te zien.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht