Ophef over hondenverbod Hoog Catharijne

UTRECHT - Bezoekers van Hoog Catharijne mogen het winkelcentrum niet in als ze een hond bij zich hebben. Volgens de VVD is dat in strijd met de regels van de gemeente, mede omdat veel treinreizigers Hoog Catharijne enkel gebruiken om op het perron te komen.



Dat meldt het Algemeen Dagblad. "In 1971 werd al afgesproken dat het voetgangersgebied van het winkelcentrum bij de openbare weg hoort", zegt André van Schie van de VVD. Daar geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en zijn honden gewoon toegestaan, zolang ze aangelijnd zijn.



Eva Lambooij, woordvoerder van eigenaar Kleppière laat weten dat het bedrijf niets fout doet. "Hoog Catharijne is een semi-openbaar gebied en daarom mogen wij onze eigen huisregels maken, als aanvulling van de APV."



De honden worden met een reden geweigerd. "Met 26 miljoen bezoekers per jaar is Hoog Catharijne een druk gebied. Onze ervaring is dat de honden in het winkelgebied zorgen voor overlast. Ook zijn sommige bezoekers bang voor honden. Voor blindegeleide- en hulphonden geldt de regel uiteraard niet", aldus Lambooij.



Van Schie stoort zich vooral aan de manier waarop er met hondeneigenaren om wordt gegaan. "Ik krijg berichten van bezoekers die op onvriendelijke wijze door beveiligers werd verteld dat zij niet door Hoog Catharijne mochten. Dit heb ik ook gemeld aan Kléppiere."



De gemeente Utrecht laat weten dat Klépierre als eigenaar van het gebied gewoon zijn eigen mag huisregels opstellen en dat deze regels al langere tijd bekend zijn. Zij ziet daarom geen reden om hierover met Kléppiere in gesprek te gaan.



