Preventieve dwangsom opgelegd om stankoverlast Vianen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 21:15 uur | update: 22:27 uur

Foto: RTV Utrecht

VIANEN - Het bedrijf Gebroeders Van der Lee krijgt een preventieve dwangsom opgelegd van de gemeente Vianen. Maandagavond ontstond er door een tankwagen enorme stankoverlast, maar het bedrijf stelde de hulpdiensten niet op de hoogte.



Daardoor bleef het lange tijd onduidelijk waardoor de stank veroorzaakt werd. "Wij hebben moeten vaststellen dat er verzuimd was om direct een melding te doen van een incident", aldus burgemeester Wim Groeneweg. "Dat is wettelijk verplicht bij dit soort incidenten. En dat is niet gebeurd."



BRAND

Het is de tweede keer dat het bedrijf een dergelijk incident onder de pet houdt. Eerder werd een brand op het terrein niet meteen gemeld.



Als een dergelijk incident opnieuw verzwegen wordt, moet de boete daadwerkelijk betaald worden. "Dat zijn doorgaans forse boetes", zegt Groeneweg. "Hoe hoog het in dit geval is weet ik niet, want daar heb ik geen ambtelijk contact meer over gehad. Maar vanuit handhavingsstrategie is het wel zo dat we die waarschuwing op deze manier opleggen."



LEVEN BETEREN

Groeneweg is over het algemeen goed te spreken over Gebroeders Van der Lee. "Maar ook aan die kant van de bedrijfsvoering, namelijk de veiligheid en de milieutaak, moet dit bedrijf voldoen. En ik heb begrepen dat Van der Lee zijn leven gaat beteren op dit punt."



Controleurs van de gemeente deden dinsdagmiddag uitgebreid onderzoek bij het bedrijf.



-advertentie-

Heeft u tips voor onze redactie?

Bel dan de tiplijn van RTV Utrecht: 030 - 8 500 500.



Nieuwsoverzicht