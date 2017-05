Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 2 mei 2017, 22:16 uur | update: 22:40 uur

AMERSFOOORT - Amersfoort wil graag 3.000 nieuwe woningen bouwen aan de westkant van de wijk Vathorst. De gemeenteraad toonde zich hierover dinsdagavond kritisch en is voorlopig niet van plan om over het voorstel te stemmen.



Tijdens een eerste rondetafelgesprek over het voorstel gingen raadsleden in gesprek met wethouder Hans Buijtelaar van Ruimtelijke Ordening. Hij denkt dat het noodzakelijk is om de tot woningbouw over te gaan in Vathorst West vanwege de grote vraag naar woningen. "De stad moet aantrekkelijk blijven voor mensen die hier een woning zoeken. Je moet Amersfoort niet op slot gooien voor woningzoekenden".



NOODZAKELIJKE BIJDRAGE

Buijtelaar verwacht dat Amersfoort de komende vijftien jaar doorgroeit van 155.000 naar 175.000 inwoners. In het collegevoorstel staat dan ook dat de nu bekende woningbouwplannen niet tegemoet komen aan de berekende woningbehoefte tot 2030. Vathorst West kan volgens de gemeente een noodzakelijke bijdrage leveren aan de gewenste behoefte.



Bijna alle fracties vinden dat de gemeente te snel gaat en te makkelijk voorbij gaat aan knelpunten in het voorstel. Zo zal het nieuwe deel van de wijk grenzen aan een stortlocatie. Bovendien zijn de woningen gepland in een gebied dat door de provincie is vastgesteld als landelijk gebied.



ONGESCHIKT

Niet alleen fractieleden maar ook andere insprekers toonden zich kritisch. "De locatie is simpelweg ongeschikt", aldus Peter de Langen van SGLA, een groepering die opkomt voor de leefbaarheid in Amersfoort. Volgens De Langen is er nog geen onderzoek gedaan naar de milieueffecten. Bovendien vindt hij dat Amersfoort te snel kiest voor stenen boven groen. De leefbaarheid zou hierdoor in het gedrang komen.



Voor een betere ontsluiting van Vathorst, zeker als de nieuwe woningen er komen, wil de gemeente graag een extra ontsluitingsweg vanuit de wijk op de A1. Deze weg zou de Zevenhuizerstraat in Amersfoort of Bunschoten kruisen en daar zijn de bewoners niet blij mee. "Dat betekent dat het karakter van deze 800 jaar oude straat met monumentale boerderijen verdwijnt", vertelt woordvoerder Harm Kranenberg.



BETER UITWERKEN

Voorlopig zal de gemeenteraad zich niet uitspreken over het voorstel. De raadsleden gaven wethouder Buijtelaar aan het eind van de vergadering het advies om het voorstel beter uit te werken voordat er over gestemd wordt.



