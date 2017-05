Inbreker op heterdaad betrapt in Nieuwegein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 05:40 uur | update: 05:55 uur

Foto: Koen Laureij

NIEUWEGEIN - De politie van Nieuwegein is dinsdagavond laat druk geweest met een inbreker. Die probeerde een huis op de Lauriergaarde binnen te dringen.



Het is niet duidelijk of agenten één of twee verdachten hebben opgepakt.



In de omgeving werd met hulp van opsporingshonden nog gezocht naar meer inbrekers, maar die werden niet gevonden.



