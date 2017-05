Amersfoort wil Buurt Mobiel, net als Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 06:13 uur | update: 06:15 uur

AMERSFOORT - Als het aan de PvdA in Amersfoort ligt, krijgt de stad net als Utrecht een Buurt Mobiel. Die dienst vervoert ouderen in een elektrisch wagentje en is bedoeld voor korte ritten binnen de stad.



Buurt Mobiel bestrijdt eenzaamheid, zeker onder ouderen die slecht ter been zijn. Veel Utrechters kunnen geen aanspraak maken op lokaal gesubsidieerd vervoer en hebben dus baat bij de dienst.



Raadslid Rob Smulders wil dat het college onderzoekt of Buurt Mobiel ook een optie is in zijn stad. In Amersfoort rijdt al de Boodschappenplusbus, mogelijk kan die dienst worden uitgebreid.



Het Ouderenfonds is enthousiast over een eventuele uitbreiding van Buurt Mobiel. "Ieder initiatief tegen eenzaamheid, juichen wij enorm toe."



