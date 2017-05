Nog veel onduidelijkheid over gevaarlijke stof in IJsselstein

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 3 mei 2017, 05:57 uur | update: 07:19 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 3) Foto: Sem van der Wal (Foto 3 van 3) ‹ ›

IJSSELSTEIN - De hulpdiensten zijn woensdagochtend massaal uitgerukt voor een mysterieuze geur in IJsselstein. Er zou een gevaarlijke stof hangen in een pand aan de Produktieweg, op het bedrijventerrein.



Ook de brandweer is aanwezig en doet onderzoek. Wat voor stof er precies hangt en hoe gevaarlijk die is, is nog onbekend.



Twee mensen zijn uit het pand gehaald en worden nagekeken door ambulancepersoneel.



Politieagenten schrijven kentekens op van auto's die in de straat staan. De straat is vanaf ongeveer 5.30 uur afgesloten voor verkeer.



